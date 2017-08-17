Mertçe itiraf et Kılıçdaroğlu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz bugünkü yazısında darbe girişimi gecesi CHP'li Bakırköy Belediyesi Başkanı'nın evine saklanan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Mertçe itiraf et! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi, beklemedin mi?" diye sordu.

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Hiiiiç çamura yatma Kemal Kılıçdaroğlu!

Hiç laga-luga yapma! Çünkü kaçarın yok!

Darbe gecesi bal gibi de kaçtın işte! Ardına bakmadan, korkakça kaçtın!

Üstelik, FETÖ’cü darbecilerin desteğiyle…

Kaçtığın yerde de bir güzel koltuğa kurulup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölüm haberine” kilitlendin!

Mertçe itiraf et! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi, beklemedin mi? Ölmesini umdun mu, ummadın mı? Pensilvanya şeytanı ve sen! Gezi Kalkışması’nda Libya lideri “Kaddafi” gibi linç edilmesini beklediniz mi beklemediniz mi?

Yahu kahve yudumlayarak, futbol maçı izler gibi darbecilerin vahşi katliamını izleyen senden başka bir ezik parti lideri var mıdır şu dünyada acaba? Kravatını değiştirip, ayyynen sünnet çocuğu heyecanıyla başbakanlık koltuğuna oturmaya heveslenen başka bir kifayetsiz muhteris… Sandıktan ümidini kesip, mecliste siyaset yapmak yerine “ille de sokak” diyen başka bir parti lideri var mı? Meşru iktidarı, “Başkanlık sistemini bu ülkede kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz” diye tehdit eden başka bir muhalefet lideri var mı? Teröristlerle kol kola girip, vatan hainleri için yürüyen başka bir mahluk var mı?

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