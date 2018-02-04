Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eren Ö. ile aralarında husumet bulunan Okan İ, Öğretmenler Mahallesi'ndeki Mehmetçik Parkı'nda buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Okan İ, silahla Eren Ö'yü yaraladı. Olayı duyan tarafların arkadaşları da parka giderek kavgaya müdahil oldu.

Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan Soner S, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede ve şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada 2 tabanca ile 2 av tüfeği buldu.