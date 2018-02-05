Mersin'in Ayasofya'sı: Alahan Manastırı

Toros Dağları üzerinde, tahmini 1200 metre rakım yüksekliğe konumlandırılmış olan Alahan Manastırı, Mersin'in Mut ilçesinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Alahan Manastırı, Mersin'in Ayasofyası olarak nitelendirilmektedir. Hristiyanların ibadet etmeleri amacıyla yapılan manastırda, vaftiz havuzu ve hamam gibi bölümler yer almaktadır.

Mersin şehrinin en ünlü tarihi yapılarından biri olan Alahan Manastırı, Bizans Dönemi’nin etkisinde kalınarak inşa edilmiş yapılardan biridir. Kültürel bir miras olarak günümüzde yer edinmiş olan bu manastır, M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış tarihi eserlerden biridir. Birçok bölümden oluşmakta ve geniş bir alana inşa edilmiş bir yapıdır. Evliya Çelebi’nin mimarisinden övgüyle bahsettiği ve süslemelerinden oldukça etkilendiği tarih bilgileri arasında geçmektedir.

Doğu manastır kilisesi, batı kilisesi ve çevredeki mezarlıklar, Alahan Manastırı’nın önemli bölümlerini oluşturmaktadır. Hristiyanlar için önemi büyük olan Alahan Manastırı, günümüzde çeşitli restorasyon çalışmaları ile onarılmıştır. Mersin ilinin Mut ilçesinde bulunan ve Karaman yolu üzerinde rastlanılan mimarisi ve duruşu ile tarihteki nadir güzel eserlerden biridir.

Mimarisindeki bazı incelikle Ayasofya Müzesi ile benzerlik göstermektedir. Hatta bu benzerliği sayesinde halk arasında Mersin’in Ayasofyası olarak anılmaktadır. Süslemelerin usta ellerden çıktığı kanaati uyandıran şık görselliği ile Mersin iline değer katan tarihi bir eserdir.

Romalılar Dönemi’nde Hristiyanların ibadet etmeleri için inşa edilmiş olan Alahan Manastırı, yüksek dağın zirvesinde yer almakta ve güvenlik sebebiyle bu denli yüksekte konumlandırılmış bir ibadet yeridir. Manastırın içerisinde Hristiyanların ibadet şekillerine uygun vaftiz havuzu ve hamam gibi bölmeler mevcuttur. Dayanıklı mimarisi sayesinde günümüze kadar varlığını ilk günkü sağlamlığı ile korumuş bir yapıdır. Turistik açıdan Mersin’e farklı bir değer katan Alahan Manastırı, kente gelen birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

TARİHÇESİ

Alahan Manastırı, Hristiyanlık dininin henüz resmi olarak benimsenmemesi öncesinde inşa edilmiş olan bir yapıdır. Hristiyanlığı yaymak amacıyla yola düşen Barnabas ve St. Paul, Konya ve Kapadokya gibi yerlere ulaşmış ve gittikleri her yerde anılarını canlı tutmak için çeşitli mabetler inşa etmiştir. Alahan Manastırı’nın da Hristiyanlığın yayılmasındaki önemli rolü nedeniyle, pek çok kiliseden oluşan bölümleri dikkat çekmektedir.

İnşa edildiği dönemde dinini özgürce yaşayamayan insanların mağaralarda gizlenmek zorunda kalması ve takibe alınmaları yüksekçe bir alana Alahan Manastırı’nın inşa edilmesine neden olmuştur. 2000’li yıllardan sonra, önemli restorasyon çalışmaları ile ilk günkü gösterişine kavuşan manastır, Mersin turizmine olumlu katkılar sağlamaktadır.