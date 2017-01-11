Mersin'i sel aldı... Sebze fiyatları tavan yaptı!

Mersin'de yaşanan sel sonrasında sular altında kalan seralardan hasat yapılamayınca, sebze fiyatları büyük artış gösterdi. 60 bin dekar serada bulunan biber, patlıcan ve kabak hasat edilemeyince, sebzelerin kilosu 8 liraya kadar çıktı.

Sel tüm Türkiye'yi etkileyecek

Hasat döneminde yaşanan selin tüm Türkiye'yi etkileyeceğini ifade eden Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, metropol kentlerde patlıcan ve kabağın tavuk fiyatına ulaştığını söyledi. Mersin'de örtü altı seralarda yıllık 350 bin ton sebze üretildiğini belirten Şen, yaklaşık 40 bin dönüm seranın hala sular altında olduğunu söyledi.

Ürün az olunca bazı esnaf fiyatları yükseltti

Ürünler toplanamayınca İstanbul gibi metropol kentlere sevkiyat yapılamadığını, Antalya'dan giden bir miktar sebzenin de yetmediğini belirten Şen, "Ürün az olunca bazı esnaf fiyatları yükseltti. Şu anda sebze hasadında yüzde 50'nin üzerinde azalma var. Bu araziler temizlenip yeni fideler ekilmezse, ciddi sebze eksikliği yaşanacak. Mersin tarımın başkentidir. Mersin'in olmadığı yerde fahiş fiyatlarla mal almak zorunda kalacaktır. Temsil ettiğimiz sektör 80 milyonu ilgilendiriyor, sorunu herkes iliklerine kadar hissediyor. Fahiş fiyatlarla karşılaşınca bizler de şok oluyoruz. 1 kilo tavuk ile 1 kilo kabak ve patlıcanın fiyatı eş değer olmuş." diye konuştu.

Afeti tek başımıza tolere etmemiz mümkün değil

Yaşanan durumun aslında Mersin'in tarımdaki yerini gösterdiğine işaret eden Şen, "40 bin dönüm tarım arazisi hala sular altında. Bu alanların temizlenip üreticilere teslim edilmesi gerekiyor. Tekrar ekilmezse yaz aylarında bile 7 liraya kabak, biber, patlıcan yemek zorunda kalacak vatandaş. Bu enflasyona ciddi şekilde yansıyıp ihracatı etkileyecektir. Afeti tek başımıza tolere etmemiz mümkün değil. Mevcut borçların yapılandırılmasını, kamu bankalarının bizleri finanse etmesini istiyoruz. Bunun sürdürülebilmesi mümkün değil." açıklamasında bulundu.