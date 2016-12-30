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Mersin'i sel aldı!

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar can aldı. Sel nedeniyle eğitime ara verilirken Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise sel sonrası seferberlik başlattıklarını ifade etti.

Mersin'i sel aldı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:03
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Vatandaşlar tepki gösterdi

Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu.

Burhanettin Kocamaz: Allah daha büyük afetlerden korusun

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bizim bütün korkumuz, daha önce kar yağan kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi duruyor. Allah daha büyük afetlerden korusun." diye konuştu.

Kocamaz,selin yol açtığı zararı ve belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi. Yağışlarla ilgili gazetecilere bilgi veren Kocamaz, 3 gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışları nedeniyle verdikleri mücadeleye sağanağın da eklendiğini söyledi.

Daha önce görülmemiş bir olay

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yağışların, kar mücadelelerini bastırdığını vurgulayarak, "Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştü. Normalde 47 kilogram filan hesaplanıyor meteorolojinin değerlendirmelerine göre. Böyle bir afeti 2001 yılında da yaşamıştık. O zaman da 24 saat içerisinde 127 kilogram düşmüştü. Bu seferki hiç görüşmemiş bir olay." dedi.

Kocamaz: Birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı

Yağmurun kesilmemesinin işleri zorlaştırdığını belirten Kocamaz, "Sağanak her şeyi, bütün hesapları altüst etti. Kentin normal yağışlara göre yapılmış alt yapısı, opsiyonlu olmasına rağmen bu yağmurları taşımadı. Birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı. Dereler suyu taşımadı, birçok deformasyon var. Bunun yanında araçlar sürüklendi. Daha önce de sıkıntılı olan seralar, daha da sıkıntılı hale geldi, sular altında kaldı. Vatandaşlarımızın bir taraftan malı mülkü perişan olurken, bir taraftan da onların hayatlarından endişe duyar hale geldik." ifadelerini kullandı.

Suların tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirten Kocamaz, şunları söyledi:
"2000'e yakın arkadaşımız, 400 civarında araçla yağmura karşı mücadeleyi sürdürüyor. Eğer yağmur bu şekilde devam edecek olursa, Adana'da yağmur yok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da arayarak, destek önerisinde bulundu ancak şu an yağmur durduğu için elimizdeki imkanlar yeterli. Biriken suların tahliyesi için uğraşıyoruz. Bütün zarar, sular tamamen çekildikten sonra yapılacak tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin."

Baba ve kız sel sularına kapıldı

Mersin'de yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Sel, bir baba ve kızını alıp götürüyordu.

Bir kadın hayatını kaybetti

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, sele kapılan 1 kadın hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi’nde, 30-35 yaşlarında bir kadının sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın olduğu yerde inceleme yapan polis, talihsiz kadının cesedini yaklaşık 600 metre ileride Güneş mahallesinde bir ağaca takılmış halde buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olay sonrası soruşturma başlattı.

Hortum paniğe yol açtı

Yağış ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum paniğe yol açtı.

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan: Seferberlik başlatıldı

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin’deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını söyleyen Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef Mersin’de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de alıyoruz."

Dalga boyu 5 metreyi aştı

Dalga boyu 5 metreyi aşarak Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parkları sular altında bıraktı. Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini söyleyerek "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.

 
EtiketlerMersin Büyükşehir BelediyesiBurhanettin KocamazHortumLütfi ElvanKalkınma Bakan Lütfi Elvan
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