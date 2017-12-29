Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 iş yerine baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan iş yeri ve şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Aralık ayında Akdeniz ilçesinde tespit edilen 25 iş yerine ve 23 şahsa yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem yaptı. Ekipler ayrıca 2 şahsa toplamda 25 bin lira idari para cezası uyguladı. Operasyonlarda 21 bilgisayar, 5 cep telefonu, 8 kupon yazıcısı, bin 48 sayfa bahis bülteni, 424 lira para ve 49 oynanmış yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi. NEkipler, 15 iş yerini kapattırarak, faaliyetten men ettirdi.