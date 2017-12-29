Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 iş yerine baskın

Mersin polisi, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik Aralık ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 25 iş yerine ve 23 şahsa adli işlem yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 16:54
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 25 iş yerine baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan iş yeri ve şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Aralık ayında Akdeniz ilçesinde tespit edilen 25 iş yerine ve 23 şahsa yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem yaptı. Ekipler ayrıca 2 şahsa toplamda 25 bin lira idari para cezası uyguladı. Operasyonlarda 21 bilgisayar, 5 cep telefonu, 8 kupon yazıcısı, bin 48 sayfa bahis bülteni, 424 lira para ve 49 oynanmış yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi. NEkipler, 15 iş yerini kapattırarak, faaliyetten men ettirdi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:54
  1. MERSİN
  2. KUMAR
  3. TOMBALA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    1. Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    2. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    3. Dünyayı şaşırtan şikayet! O ülkede..
    4. İstanbul'da sahtecilik operasyonu: 5..
    5. Dünya ekranlarında izleniyor!
    6. Japon bilim insanlarından kendini..
    7. Katil İsrail askeri ateş açtı:..
    8. Meksika'da eyalet milletvekiline..
    9. Almanya'da yılbaşı tacizine karşı..
    10. FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu
    11. Everton yöneticileri Cenk Tosun için..
    12. 2017'de sığınmacıların yeni rotası..
    13. O pastanenin sahibinden ilk açıklama
    14. Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı..
    15. Malatya'da FETÖ operasyonu: 28 kişi..
    16. Suudi Arabistan'daki prensler..
    17. Göksel Gümüşdağ: Fatih Terim kararı..
    18. Trabzonspor'da ayrılık kapıda
    19. Müsteşar Gümüş ‘Aşı retlerini takip..
    20. FETÖ'cüyüm diyerek teslim olmuştu, ilk..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı