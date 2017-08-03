Mersin’de yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serbest Bölge otoban gişelerinde saman yüklü bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada 11 çuval içerisinde 139 paket halinde 566 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.