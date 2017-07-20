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Mersin'de 'uçan tekmeli' yol kavgası

Yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve 'uçan tekmeli' kavgaya dönüştü

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
Mersin'de 'uçan tekmeli' yol kavgası

Olay, merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Y 5672 plakalı Otomobilin sürücüsü araçla ara yoldan, aniden caddeye çıktı. Bu sırada 33 LBM 62 plakalı otomobil sürücüsü aracını durdurup önüne çıkan sürücüye tepki gösterdi. Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
  1. Mersin
  2. yol verme kavgası
  3. Akdeniz
  4. Otomobil
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