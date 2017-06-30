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Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta sıkışan bir kişi hayatını kaybetti, yanında bulunan kızı ise ağır yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:27
Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Silifke Anamur yolu Yeşilovacık ışıklı yol kavşağında meydana geldi. Beşir Aras yönetimindeki 31 UV 216 plakalı otomobil, iddiaya göre bir araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden Aras’ın kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Ters dönen araç içerisinde sıkışan Beşir Aras hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı ise ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Aras’ı bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri çıkarırken, yaralı kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:27
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