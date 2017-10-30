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Mersin'de tarihi eser operasyonu 4 gözaltı

Mersin'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:53
Mersin'de tarihi eser operasyonu 4 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde gasp ve tarihi eserle ilgili 4 şahsı takibe aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 45 parça değişik boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kitap, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen metal kaplı kitap, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen altın görünümlü heykel, 307 tarihi eser olduğu değerlendirilen altın görünümlü sikke, 12 tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş görünümlü sikke, 47 kuru sıkı fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 terazi, 29 av fişeği, 3 cam şişe içerisinde cıva olduğu değerlendirilen madde, 114 captagon uyuşturucu hap ile 2 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.  

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:53
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