Mersin'de selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Mersin'de Çarşamba günü başlayan ve dün saat 13.00'e kadar aralıksız 19 saat süren şiddetli yağış ve fırtınada, metrekareye 155.8 kilogram yağmur düştü. Bir çok ev ve işyerini su basarken, trafikteki araçlarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken içinde, sel sularının sürüklediği otomobildeki 5 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.



Yapılan incelemelerde cesetlerin aynı otomobilin içindeki Serkan Genç ve eşi Fatma Genç'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri Genç çiftinin içinde bulunduğu otomobilin Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sel sularıyla sürüklendiğini, Fatma ve Serkan Genç çiftinin kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu'nun da araç içinde olduğu ortaya çıktı. Minik Miray ile komşuları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.



Selfie çekerken denize düştü



Üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın da dün sahilde sel suları önünde selfie çekerken denize düşüp kaybolduğu ortaya çıktı. Mersin'de bugün yağış kesilirken, sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, zodyak botlarla denize açıldı.



Kayıp üniversiteli Soner Yılmaz'ın annesi Songül ve babası Kenan Yılmaz da güçlükle yapılan arama çalışmalarını izledi. Dev dalgalar nedeniyle botlarla yapılan arama çalışmalarına ara verilirken gözü yaşlı Songül ve Kenan Yılmaz çifti sahilden ayrılmadı. Dalgaların devam etmesi durumunda arama çalışmalarına helikopterle devam edebileceği ifade edildi.



Avcılar kurtardı



Tarsus İlçesi'nden Mersin'e gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Tarsus Avcılar Kulübü üyeleri, dün Atalar Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşları kano ile kurtardı. Mersin'de yürütülen kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak gittiklerini belirten Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu ve 6 kişiden oluşan ekip, sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım etti.



Tufan Dokucu, "Arazi araçlarımız ve kanolarımızla ihtiyacı olanların yardımına koşmak için hazırız. 20 kişiyi başarı ile bölgeden tahliye ettik, bir can bile kurtarabilirsek ne mutlu bize" dedi.



Suriyelilere çorba ikramı



Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen vatandaşların yanı sıra çadır kentte kalan ve su baskını nedeniyle düğün salonuna yerleştirilen 700 Suriyeli mülteciye de yardım elini uzattı. Suriyelilere Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşhaneden çorba ve makarna dağıtıldı.