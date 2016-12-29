Mersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

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Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.







Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.







BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi:

"Maalesef Mersin'de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de alıyoruz."

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki Yalınayak deresinde sele kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Mersin'de sel sularına kapılarak, yaşamını yitirdiği belirlenen 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.







MERSİN BELEDİYESİNDEN UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.







İlçenin eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı.

Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden buyana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şuan sıkıntımız yok. Dahada fırtına artarsa bilmiyorum ne olacak" diye konuştu.





BABA-KIZ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Mersin'de aşırı yağışın yol açtığı sel felaketinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen baba-kız sel sularına kapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonundan böyle görüntülendi.







