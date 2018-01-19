Mersin'de saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, DEAŞ'ın sözde takım bakanı olan ve şu anda tutuklu şahsın verdiği ifadesinde Mersin'in ilçelerinde ikamet eden 2 kişinin DEAŞ üyesi oldukları, şüphelilerden birinin terör örgütüne ait bir oto tamir atölyesinde çalıştığı, örgüt tarafından yapılacak eylemlerde kullanılacak bombalı araçları hazırladığı bilgisini verdi.

Diğer şüphelinin ise bu şahsı sakladığı ve barındırdığını öğrenen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli başarılı operasyon sonucunda yakalandı.

Şahısların bombalı araçla saldırı düzenleme hazırlığında oldukları öğrenildi.