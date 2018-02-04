Mersin'de sahte deterjan operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ve Toroslar ilçesinde üretim yeri ve depo olarak kullanılan 3 iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, aramada sahte olduğu değerlendirilen 8 ton 424 kilogramı hazır deterjan olmak üzere yaklaşık 10 ton temizlik malzemesi buldu.

Aramalarda ayrıca çok sayıda hassas terazi, dolum tankı, doluma hazır deterjan poşetleri, şampuan kapakları ve farklı markalara ait satış etiketleri bulundu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.