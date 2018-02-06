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Mersin'de PKK operasyonu: 5 kişi gözaltında

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 5 zanlı gözaltına alındığı açıklandı.

06 Şubat 2018 Salı 10:47
Mersin'de PKK operasyonu: 5 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri" değerlendirilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaptıkları iddia edilen zanlılardan 5'i yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:47
  1. Mersin
  2. PKK
  3. PKK/KCK
  4. terör örgütü

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