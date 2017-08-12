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Mersin'de ölümlü kazadaki 'yalanı' jandarma ortaya çıkardı

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Sadık Karaboğaya otomobili ile çarparak ölümüne neden olan sürücü Harun Gezerin yerine, 'Kazayı ben yaptım' diyerek suçu üstüne almak isteyen kardeşi Gülbey Gezerin yalanını jandarma ortaya çıkardı. Sürücü Harun Gezer tutuklanırken, suçu üstüne almak isteyen kardeşi Gülbey Gezer hakkında ise güvenlik güçlerini yanıltmak suçundan işlem yapıldı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:34
Mersin'de ölümlü kazadaki 'yalanı' jandarma ortaya çıkardı

Kaza, Yenice Mahallesi merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen Sadık Karaboğa, bir anda park eden aracın arkasından yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 30 yaşındaki Harun Gezer yönetimindeki 01 CAG 93 plakalı araç, küçük çocuk ve annesine çarptı. Kazada anne savrulurken, minik Sadık aracın altında sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sadık Karaboğa'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Remziye Karaboğa'yı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen olay ile ilgili Jandarma araştırma başlatırken, kısa bir süre sonra araç ile karakola giden Gülbey Gezer, 'Kazayı ben yaptım, direksiyonda ben vardım' dedi.

İTİRAF ETTİ

Gülbey Gezerin çelişkili ifade vermesi üzerine araştırmayı derinleştiren jandarma, kamera kayıtlarının yapılan incelemeden sonra direksiyondaki kişinin teslim olan Gülbey Gezer'e benzemediğini belirledi. Bunun üzerine sorguya alınan Gülbey Gezer, evli ve iki çocuğu olan ağabeyini hapisten kurtarmak için suçu üstüne almaya çalıştığını itiraf etti. Gezerin itirafı ve kamera kayıtlarının da kendisine uyumsuzluğunu belirleyen jandarma, sürücü Harun Gezeri evinde yakaladı. Yapılan sorgulamasında ölümlü kazada direksiyondaki sürücünün kendisini olduğunu itiraf eden ve mahkemeye çıkarılan Harun Gezer tutuklanırken, ağabeyinin suçunu üzerine almak isteyen ve bu nedenle güvenlik güçlerine yalan beyanda bulunan Gülbey Gezer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:34
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