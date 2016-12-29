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30 Aralık Cuma 2016

Mersin'de okullar tatil

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış ve yaşanan sel nedeniyle il merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Mersin'de okullar tatil
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:05
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Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan yağışta mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."





 
EtiketlerMersinAkdenizAdanaYenişehirMersErdemliMeteoroloji Genel MüdürlüğüTarsus9 AralıkToroslarMersin ÜniversitesiMezitli
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