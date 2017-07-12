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Mersin'de nevresim takımlarına uyuşturucu hap saklamışlar

Mersin'de nevresim takımlarının kutularına zulalanan ve kargoyla Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen 99 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:51
Mersin'de nevresim takımlarına uyuşturucu hap saklamışlar

Mersin'de nevresim takımlarının kutularına zulalanan ve kargoyla yurt dışına gönderilmek istenen 99 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın Suudi Arabistan'a 5 koli nevresim takımını kargoyla göndereceği ve içerisinde uyuşturucu madde olabileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kolilerin teslim edildiği kargo firmasında arama yaptı.

99 BİN SENTETİK UYUŞTURUCU HAP...

Firmaya teslim edilen nevresim kutularında narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 5 koli içerisine ayrı ayrı kutulanan 50 nevresim takımının kutu kapaklarının iç kısımlarına zulalanmış halde 99 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisler kargoyu teslim eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:51
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