Mersin'de koşu bandından 40 bin uyuşturucu hap çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Kent merkezine giren kamyonet çok sayıda ekiple durduruldu, içindeki 2 kişi gözaltına alınıp arama yapıldı.

Kamyonetin kasasındaki 2 koşu bandını inceleyen ekipler, eğitimli köpeğin yürüyüş parkurlarına tepki vermesi üzerine, cihazların bu bölgelerini keserek açtı. Yapılan detaylı aramada yürüyüş bantlarının parkurlarına gizlenmiş uyuşturucu hap dolu çok sayıda pipet bulundu. Tek tek çıkartılan pipetlerin içinde yaklaşık 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.





Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken Suriyeli şüphelinin sorgusu sürüyor.