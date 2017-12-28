Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük fiziki takibin ardından merkez Akdeniz ilçesi Evci Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposuna operasyon düzenledi.

Operasyonda tanklar içerisinde 80 bin 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken, işletme sahibi S.Ö. ve akaryakıtın sahibi F.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, aynı ilçedeki çalışmalarda bir işletmede 14 bin litre motorin olduğu değerlendirilen yakıt ile pompa ele geçirirken, gözaltına alınan kişi, savcının talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde petrol ürünleri satan iş yerine düzenlenen operasyonda da 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı tespit edilen iş yerinin çalışanı R.A. gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi E.B. için yakalama çalışması başlatıldı.