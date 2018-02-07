Mersin’de intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

Saat 16.00 sıralarında bir genç, Mersin Adliyesinin damına çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak ikna çalışmasına, adliye polisi başladı. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve uzman polisler yönlendirildi. İcrada olan borcundan dolayı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genci, yaklaşık bir saat boyunca itfaiye ve polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de şahsın aşağı atlamasına karşın adliye bahçesine 2 tane hava yastığı açtı. Uzman polislerin de desteğiyle genç intihar girişiminden vazgeçirildi. Şahıs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınırken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Çevredeki kimi vatandaş film izler gibi intihar girişimini izlerken, kiminin ise telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapması ilginç görüntüler oluşturdu.