Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mersin'de heyelan meydana geldi

Silifke-Mut karayolu aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu trafiğe kapandı.

23 Ocak 2018 Salı 10:31
Mersin'de heyelan meydana geldi

Mersin'de Silifke ile Mut ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunda aşırı yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi.

Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle Harnutlu Çeşme mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu Silifke-Mut karayolu trafiğe kapandı.

Karayolları ekipleri dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçalarının düştüğü yolun açılması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerce toprak yığını altında kalan herhangi bir kişi veya araç olup olmadığının tespiti için de arama çalışmaları yürütülüyor.

Bu arada iki ilçe arasındaki ulaşım ise Silifke-Gülnar karayolu üzerinden sağlanıyor.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de yaptığı açıklamada, heyelanın yoğun sağanak nedeniyle meydana geldiğini belirterek, ekiplerin yolun yeniden açılması için büyük uğraş verdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik izne bağladı! Afrin operasyonu...
    1. Valilik izne bağladı! Afrin..
    2. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının..
    3. Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu!
    4. 7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    5. İngiltere’deki saldırgan, daha çok..
    6. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    7. Amerika'nın Münbiç korkusu
    8. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    9. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    10. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    11. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    12. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    13. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    14. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    15. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    16. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    17. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    18. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    19. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    20. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...