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Mersin'de hesaba itiraz eden askeri bıçaklayarak öldürdüler!

Mersin'de bir şeyler yemek için girdiği kafede hesaba itiraz eden, çıkan kavgada bıçaklanan Jandarma Er Furkan Mırak hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2017 Salı 19:05
Mersin'de hesaba itiraz eden askeri bıçaklayarak öldürdüler!

Mersin'de Kıbrıs'a vatani görevini yapmaya gitmek üzere feribot beklerken yiyecek bir şeyler yemek için girdiği kafede hesaba itiraz eden, çıkan kavgada bıçaklanan Jandarma Er Furkan Mırak hayatını kaybetti.

BAR ÇALIŞANI BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta askerlik yapan Jandarma Er Furkan Mırak (20), Taşucu Limanı'nda feribot beklerken birşeyler yemek için bir kafeye girdi. Burada gelen hesaba itiraz eden Mırak ile bar çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada ise iddiaya göre bar çalışanlarından H.I., Furkan Mırak'ı bıçakladı. Mırak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli H.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Er Furkan Mırak'ın cenazesi otopsi işlemleri için askerler ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Mırak'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:05
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