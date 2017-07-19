Mersin’de FETÖ'cü 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 ilde 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başsavcılık, soruşturma kapsamında 6 ilde 8 üsteğmen hakkında el koyma ve yakalama kararı çıkardı.