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Mersin’de FETÖ'cü 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 ilde 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
Mersin’de FETÖ'cü 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 ilde 8 üsteğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başsavcılık, soruşturma kapsamında 6 ilde 8 üsteğmen hakkında el koyma ve yakalama kararı çıkardı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
  1. Mersin
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
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