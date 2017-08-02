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Mersin’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütle ilişkili kurumlarda çalışan 21 kişi gözaltına alındı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
Mersin’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü ile ilişkili kurumlarda SGK kaydı olan, Bankasya ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock veri tabanında kaydı bulunduğu tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 20’sinin ByLock kullanıcısı olduğu ifade edilirken, soruşturmanın sürdüğübelirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Mersin
  3. SGK
  4. Mers
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
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