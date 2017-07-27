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Mersin'de esrarengiz kazı 256 gündür sürüyor

Kamuoyunda merak konusu olan Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki kazı, üzerinden tam 256 gün geçmesine rağmen gizemini koruyor. Bir şehir efsanesine dönüşen kazıyla devam ediyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe 07:57
Mersin'de esrarengiz kazı 256 gündür sürüyor

Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bulunan 3103 Sokak’ta takvimler 13 Kasım 2016’yı gösterdiğinde başlayan kazı, uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Büyük gizlilik içinde başlatılan kazıda polisin, hatta Özel Harekât ekiplerinin nöbet tutması, hiçbir yetkilinin kazıyla ilgili açıklama yapmaması, olayın gizemini daha da artırdı.

Kazı yapılan evin yer aldığı çıkmaz sokağın başında polis bariyeri var ve sivil polis adeta kuş uçurtmuyor. Evin bulunduğu dar sokağın girişinde ise kurumuş hazır beton izleri var. Bunu bazı mahalle sakinleri kazı alanında betonla güçlendirme çalışması yapıldığı şeklinde yorumluyor.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre zaman zaman çökmelerin olduğu çalışma alanı polis bariyerleriyle kapatılmış.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:57
  1. Mersin
  2. Habertürk
  3. Tarsus
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