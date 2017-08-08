Mersin’de eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Sarı’nın işlettiği eğlence mekanına 07 GMA 79 plakalı dolmuşla gelen Abbas lakaplı Mustafa Gül, mekanda çalışan kadını zorla götürmek istedi. Olaya engel olmak isteyen mekan sahibi Hüseyin Sarı’yı yanında getirdiği av tüfeğiyle vuran Gül daha sonra mekanda çalışan Gulmıra Maxmudovna ve Malıka Nemotova isimli yabancı uyruklu kadınları vurdu.



Mekan sahibi Hüseyin Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, vurularak yaralanan Gulmıra Maxmudovna ve Malıka Nemotova olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gulmıra Maxmudovna ise Mersin'e sevk edildi.



Olaydan sonra mekan dışında da silahla ateş eden zanlı, daha sonra başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra kimliği tespit edilen Abbas lakaplı Mustafa Gül yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.