Mersin'de duvarı görenler durup bir daha bakıyor

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü duvarındaki devasa kitap desenlerini gören vatandaşlar, durup bir kez daha bakmadan geçemiyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan uygulama, özellikle gençlerin ve öğrencilerin selfie mekanı oldu. '100 temel eser'e ait devasa kitap desenleri önünde durup fotoğraf çektiren vatandaşlar, verilmek istenilen mesajdan dolayı milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

UYGULAMA SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Sadece duvarlara değil, binanın girişine de kitap okumayı teşvik eden fotoğraflar yerleştiren milli eğitim müdürlüğünün bu uygulaması, sosyal medyada büyük beğeni ve ilgi görürken, olumlu tepkiler alıyor.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İSTİYORLAR

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaptıkları bu çalışmayla kitap okuma alışkanlığı konusunda insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk toplumunun az okuyan bir toplum olduğunu ifade eden Koca, "Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onların ileride 'Ah, vah' demeden, geleceklerini hazırladığımız yavrularımızın daha iyi yetişmelerini temin etmek adına, en azından kitap dostu olmaları adına yapılan bir çalışma bu. Bir farkındalık oluşturmak istedik bu çalışmayla. İnsanların, 'akşam eve gittiğimde, kütüphanemdeki şu kitabı da okuyayım ya da falan yerde bir kitap fuarı varmış, ona da gideyim' diye düşünmelerini sağlamak ve kitabın gündemlerinde olması adına yapılan bir çalışma" dedi.

GÖRSELLER KULLANARAK DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK

İnsanları görsel olarak hayatın içine çekmek istediklerini dile getiren Koca, "Bugün dil eğitimi de çok ciddi şekilde eleştiriliyor. 'İşte 8-10 yıl İngilizce eğitimi alıyorsunuz ama İngilizce konuşamıyorsunuz' diyorlar. İşte bu hayatın içine çekmediğimizden kaynaklanıyor. Öğrencimiz, okulda özellikle dil eğitiminde 3 aylık, 4 aylık periyotlarda çok iyi bir şekilde eğitimini alıyor ama tatile girdiği andan itibaren kaldırıp kitabı bir tarafa bırakıyor. Hayatın içine çekmiyoruz. Kitaplarda da bu şekilde. Hayatın her anında günde 10, 20, 30 sayfa ne okuyabilirse okumalıdır" diye konuştu.

OLUMLU TEPKİLER ALDILAR

Koca, yaptıkları bu uygulamadan dolayı çok ciddi olumlu tepkiler aldıklarını, insanların gelip geçerken sürekli selfie çektirdiklerini ve sosyal medyada da büyük beğeni topladıklarını sözlerine ekledi.

Gördüğü tablo karşısında oldukça etkilendiğini dile getiren Bircan Keleş ise okumayı teşvik etme adına oldukça güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Çalışmanın, görsel olarak da çok güzel olduğunu belirten Keleş, "Böyle bir çalışmayı yaptıkları için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Öğrenci iken okuduğumuz kitapları görüyorum burada. Onların bu yeni nesildeki öğrenciler tarafından da okunabileceğini hatırlatma anlamında çok güzel bir çalışma olmuş" ifadelerini kullandı