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Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

Doğu Akdeniz'de doğada kendiliğinden yetişen ve dikenleri nedeniyle toplanması zahmetli olan dikenli incirin hasadına başlanırken, yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.

25 Temmuz 2017 Salı 14:03
Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

Üretim alanlarını gezerek üreticilerle görüşen Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yaptığı açıklamada, ilçenin 36 köyünde yetiştirilen dikenli incirin rekoltesinin her yıl arttığını belirtti.

Yıllık dikenli incir rekoltesinin 5 bin tonu geçtiğini belirten Ergezer, üreticilerin yüksek rekolte ve bu ürüne olan ilginin her geçen gün artması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Üretim alanlarını çoğaltmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüyle beraber çalışmalar yaptıklarını aktaran Ergezer, "Üretimin daha artması için çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların karşılığını da alıyoruz. Üretimden elde edilen gelir her geçen yıl artıyor." dedi.

Ergezer, geçmiş yıllarda Fransa ve İtalya'ya ürün gönderdiklerini hatırlatarak, bu yıl ise bazı üreticilerin Rusya'ya dikenli incir ihraç ettiğini söyledi.

Son yıllarda ihracatın da olmasıyla dikenli incirin yöre halkı için önemli bir gelir haline dönüştüğünü aktaran Ergezer, "İnşallah insanlarımızın emekli boşa gitmez. Özellikle köylü kadınlarımız sabahın erken saatlerinde kalkarak topladıkları dikenli incirleri satıp, üniversitede çocuklarını okutuyorlar. Burada halkımız alın teriyle hem kendi evlerinin nafakalarını çıkartıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu ürünün daha da değerlenmesi için bölgemize bir paketleme tesisi kazandırmayı hedefliyoruz."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:03
  1. İtalya
  2. Mersin
  3. Akdeniz
  4. Rusya
  5. Fransa
  6. Tarsus
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