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Mersin'de dehşet... bu fotoğraf dakikalar önce çekildi...

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde Edip Güllü, tartıştığı eski kayınpederi 55 yaşındaki Abdullah Özdemir'i 13 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:12
Mersin'de dehşet... bu fotoğraf dakikalar önce çekildi...

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Abdullah Özdemir, kızı Z.Ö. ile 3 yıl önce boşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Edip Güllü'nün babası ile görüşmek içine evine gitti. Kızının rahatsız edilmemesini isteyen Abdullah Özdemir ile eski damadı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski damat, eline geçirdiği bıçakla Özdemir'i 13 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Özdemir,  Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Abdullah Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan Edip Güllü ise kısa sürede yakalandı.

 

 

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:12
  1. Yeni Mahalle
  2. Edip Güllü
  3. Tarsus Devlet Hastanesi
  • İdammmmmİdammmmm4 sa önce
    Idam gelmeden bu adiler uslanmaz idammmm..
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