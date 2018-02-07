Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyelerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 terör örgütü üyesinin Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Başsavcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve zanlıların üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.