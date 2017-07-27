Mersin'de bakkallardaki 'gizli eczanelere' baskın

Mersin’de, yasa dışı eczacılık faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 2 bakkala yapılan operasyonda, gizli odalarda saklanmış çok sayıda ilaç ile medikal malzeme ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel çalışma sonucu bazı bakkalların, oluşturdukları özel odalarda yasa dışı olarak eczacılık faaliyetleri yürüttüğünü belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Siteler Mahallesi 160. Cadde ile Hal Mahallesi 141. Cadde’deki Suriyeli 2 kişiye ait 2 bakkala operasyon düzenledi. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre ekipler, bakkalın birinin arka bölümüne özel olarak yaptırılan raf gibi görünen çelik kapıyı açtıklarında, adeta küçük bir eczaneyle karşılaştı.

SURİYE BANDROLLÜ

İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Eczacılar Odası görevlileriyle birlikte yapılan incelemede, odada, çoğunluğu Suriye bandrollü, çeşitli markalarda çok sayıda ilaç, şurup, enjektör, tansiyon ölçme aleti ve medikal malzeme bulundu. Bazı kullanılmış enjektörler de bulan ekipler, buralarda tedavi faaliyetleri yürütüldüğünü de tespit etti. Diğer bakkala yapılan baskında da aynı tabloyla karşılaşıldı. Suriye uyruklu bir kişi tarafından işletilen bakkalın tahta bir kapıyla ayrılan arka bölmesinde, kasanın yanında ve televizyonun altındaki dolapta çok sayıda ilaç ve medikal malzeme bulundu. Buradaki bazı ilaçların, bulgur, pirinç ve şeker gibi malzemelerin arkasındaki dolaplarda saklanması dikkati çekti. İşyeri sahipleri gözaltına alınırken, ilaçlara da sağlık görevlilerince el konuldu. Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.