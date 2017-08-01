Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mersin’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının gelmesi ile birlikte hızlandırdığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.

01 Ağustos 2017 Salı 15:09
Mersin’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Mersin’in çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kent merkezinde hem de köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede Yenişehir ilçesi 1. Cadde’de asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmalar sonucu 1. Cadde’de 3 bin 600 ton asfalt kullanıldı. Yenişehir esnaflarından Hasan Özdemir, yolun temiz olmasının iyi bir şey olduğunu ifade ederek, çalışmalar ile birlikte Mersin’in daha temiz bir kent görünümüne kavuştuğunu belirtti. Özdemir, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını kaydetti.

Çalışma yapılan caddede kuyumculuk yapan Özcan Gümüş ise çalışmalardan memnun olduğunu kaydederek, çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlandığına dikkat çekti.

Merkez ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde ilk altı aylık dönemde yapılan birinci ve ikinci kat asfaltlama çalışması kapsamında yaklaşık 39 bin ton 113 kilogram asfaltlama yapılırken, Mezitli ilçesinde yaklaşık 22 bin ton 914 kilogram, Toroslar ilçesinde yaklaşık 47 bin ton 500 kilogram, Yenişehir ilçesinde ise yaklaşık 30 bin ton 86 kilogram asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Mersin merkezde yapılan asfaltlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 139 bin ton 614 kilogram asfalt kullanarak, 83 kilo metre yolun asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:09
  1. Gümüş
  2. Mersin
  3. Akdeniz
  4. Çal
  5. Yenişehir
  6. Mers
  7. Toroslar
  8. Mezitli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!