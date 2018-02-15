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Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin çıktı

Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada, akünün içine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltında.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:56
Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını ve sürücünü belirledikleri otomobili il sınırlarına girdiğinde otoban gişeleri uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, akünün içine gizlenmiş siyah poşetler içerisinde 2 kilo 840 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan araç sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:56
  1. mersin
  2. Mehmet Büyükekşi
  3. akü

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