Mersin'de 28 bin kişi elektrik alamıyor

Mersin'de etkili olan yağış ve sonrasında meydana gelen selle ilgili açıklama yapan Kalkınma Bakanı Elvan, "Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:38
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