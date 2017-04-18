Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında dün akşam alacak verecek konusundan tartışma yaşandı.

SURİYELİLERLE MAHALLELİ ARASINDA KAVGA

İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeliler arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, 1 Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi.

2 BİN SURİYELİ TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede polis, Suriyeliler ile mahalle sakinlerinin tekrar karşı karşıya gelmemesi için bölgede zırhlı araçlarla geniş çaplı önlem alırken, Mersin Valiliği tarafından sığınmacıların tahliyesine karar verildi.

Bu gelişme üzerine polisin gözetiminde tahliye işlemlerine başlandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin Suriyeli, çadırlarını sökerken eşyalarını da getirilen kamyonlara yükledi. Büyükşehir Belediyesi de mülteciler için yemek dağıttı.