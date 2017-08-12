Mersin'de 14 yaşındaki çocuk domuz sanarak komşusunu öldürdü
Mersin'in Çamlıyayla İlçesi'nde 50 yaşındaki İdris Kara, komşusunun oğlu 14 yaşındaki B.E.'nin, karanlıkta domuz sanarak av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
Olay, İlçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cehennemdere eski çöplük mevkiinden komşusuna yaya olarak giden İdris Kara, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tüfeği, B.E.'nin ateşlediğini belirledi. İfadesinde, karanlıkta domuz gördüğünü sanarak ateş açtığını iddia eden B.E., sevk edildiği Tarsus Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.