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Mersin'de 125 hayvan telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde kar nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'de 125 hayvan telef oldu
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:32
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İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kırkkavak ve Köselerli mahallelerinde bulunan 2 ağılın çadır çekili çatısı yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle çöktü.

Bu sırada ağılın içinde bulunan küçükbaş hayvanlardan 125'i çatının yapımında kullanılan çam ağaçlarının altında kaldı.

Kırkkavak Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Baştuğ'nun 45, Köselerli Mahallesinde besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Yavuz'un ise 80 hayvanı telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye hareket eden İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı öğrenildi.

 
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