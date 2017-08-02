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Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı

Mersin ve Adana’nın yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıhavanın etkisine gireceği bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:57
Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki havasıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde etkisini sürdürürken, yarındanitibaren sağanak yağışların etkisine girecek. Yarın öğle saatlerinde başlayıp cumartesigününe kadar sürecek olan yağışlar, Adana’nın ve Mersin’in iç kesimlerinde Mut, Gülnar,Çamlıyayla, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı’nın yüksekkesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, kısa sürede metrekareye 10-40 kilogram mevzisağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olarak devam edecek.

Beklenilen gök gürültülü sağanak yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını,yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli vetedbirli olunması istenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:57
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Mers
  4. Koza
  5. Kozan
  6. Gülnar
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