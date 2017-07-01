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Mersin polisinden kaçak sigara operasyonu

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada zulalanmış vaziyette 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:35
Mersin polisinden kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’n bağlı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, doğu illerinden kente gümrük kaçağı sigara geleceğinin istihbaratını aldı. Bunun üzerine D-400 karayolu üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, şüpheli araçları tek tek aradı. Uygulamada şüpheli bir tırda arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, tır şoförü M.E.M. isimli şahıs gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:35
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