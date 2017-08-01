Mermi cep telefonunu isabet aldı! Uzman çavuş...
Şemdinli'de çıkan çatışma sırasında hafif yaralanan uzman çavuşumuzun üzerinden çıkan telefonun mermiyi durdurduğu ortaya çıktı.01 Ağustos 2017 Salı 15:10
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda bölgede bugün yaşanan çatışmanın ardından dikkati çeken bir kare yansıdı.
Şemdinli'de bugün çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuşumuzun hafif yaralandığı bildirildi.
Bölgeden paylaşılan kareye göre, gelen merminin cep telefonuna isabet ettiği iddia edildi.
İlçedeki operasyonlar sürdürülüyor.