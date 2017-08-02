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Mermerciler eylülü bekliyor

Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez, eylül ayından itibaren mermer sektöründeki durgunluğun sona ereceğini belirtti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
Mermerciler eylülü bekliyor

Mermer sektöründe yaşanan durgunluktan söz eden Sönmez, “Mermer sektöründeki durgunluk 2017 yılı eylül ayında sona erecek ve işlerimiz hızlanacak. 2018 yılının ise ekonomik açıdan çok verimli istikrarlı bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Hükümetimizin inşaat sektörüne verdiği desteklerden dolayı 2018 yılında inşaat sektöründe ciddi artışlar yaşanacağına inanıyoruz.İlimizdeki devlet projeleri ve müteahhitler inşaat sektörüne şimdiden hız kazandırdı. Bu inşaat sektördeki hareketlilik biz mermerciler açısından umut verici ve sevindiricidir” dedi.

"Hedef 320 milyon"

Mermer sektörünün inşaatlara bağlı olduğunun altını çizen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskişehir’deki mermer sektörünün yüzde 80’i inşaatlara bağlı. İnşaatta hareketlilik mermerde hareketlilik demektir. Eskişehir’de derneğimize kayıtlı kayıtsız toplam 130 mermerci var. Eskişehir’imize yıllık 160 milyon gibi para akışı sağlamaktadır. İnşallah inşaat sektörünün hızlanması ve devlet projelerinin hayata geçmesiyle 160 milyonluk para akışını, 2018 yılında arttıracağız. Hedefimiz 320 milyon. Tabi ki bu beklentilerimiz şimdiye kadar yaşanan ekonomik krizleri teğet geçiren güçlü devletimizin inşaat sektörüne vereceği destek biz mermercilere de yansıyacaktır. Biz mermerciler olarak devletimize, belediyelerimize Eskişehir’imize güveniyoruz.”

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
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