Merkezefendi Belediyesi’nden Kıbrıs şehidine vefa

“Şehidimizi asla unutmayacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kahraman Türk Ordusu’nun 1974 yılında büyük bir zafere imza attığınıveo mücadelede şehit olan Denizlili Astsubay Ali Erdemir’in hatırasını yaşatmak için meclis kararıyla Yenişehir’deki parka adını verdiklerini belirterek, “Bundan tam 43 yıl önce bugün yavru vatan Kıbrıs için kahramanca çarpışıp, kanını, canını bu topraklar uğruna feda etmiş olan şehidimiz Komando Paraşütçü Astsubay Ali Erdemir’in ismini verdiğimiz bu parkımızın açılış töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sadece anavatan için değil aynı zamanda yavru vatan Kıbrıs için de 1974 yılında çok büyük bir mücadele verilmiştir. Kahraman Türk Ordusu, zafer destanına bir yenisini daha eklemiştir. Bu zaferde çok büyük emeği olan ve bundan tam 43 yıl önce bugün, yani 21 Temmuzda şehit olan Komando Paraşütçü Astsubay Ali Erdemir’in ismini bu parkımıza vererek şehidimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz hatırasını inşallah burada yaşatmak istiyoruz” dedi.

Erdemir ailesi teşekkür etti

Kayseri Erciyes Üniversitesi Japon Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Volkan Erdemir, ailesi adına yaptığı konuşmasında Merkezefendi Belediyesi’ne teşekkür etti. Doç. Dr. Erdemir, “Ali Erdemir’in oğlu Ali Volkan Erdemir olarak, Erdemir ailesi adına öncelikle Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Subaşıoğlu’na böylesine güzel çiçeklerle dolu, yemyeşil parka babamın adını verdiği için teşekkür ediyorum. Bu öneri Merkezefendi Belediyesi Meclisi’ne geldiğinde bütün meclis üyelerinin tereddütsüz oy birliği ile kabul ettiklerini duyduğumda çok mutlu oldum. Yine meclis üyelerine teşekkür ederim. Babamın adı özeli ile bugün bu park açıldı. Ama Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz bu vesileyle birlikte 43 yıl sonra bu barış harekâtı onurlandırılmış oldu. Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşen tüm askerlerimizi, katılan tüm gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.