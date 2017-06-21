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Merkeze çekilen valiler arasında dikkat çeken isim!

Günün ilk saatlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk ve 19 ilin valisi merkeze alınmıştı. Merkeze çekilen valiler arasında en çok dikkat çeken isim Hüseyin Avni Çoş oldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:42
Merkeze çekilen valiler arasında dikkat çeken isim!

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Merkeze alınan valiler arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş da yer aldı.

15 TEMMUZ POZU

Kanlı darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Sakarya Valisi olarak görevde bulunan Vali Coş, objektiflere silahla poz vermişti.

GÖREVE GELİŞİ

Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valiliği görevini 9 Haziran 2014 tarihinden beri sürdürüyordu.

MERKEZ VALİSİ NE YAPAR

Kararnameyle valilerin alındığı 'merkez' İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Aktif çalışmaları söz konusu olmayan merkez valilerinin özlük hakları ve maaşlarına dokunulmuyor.

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına da geliyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:42
  1. Hüseyin Avni Coş
  • Kadir gecemiz mübarek olsun Kadir gecemiz mübarek olsun 1 sa önce
    Efendim böyle kararları belediyeler içinde istiyoruz hizmet bekliyoruz temiz yollar istiyoruz cumhurbaşkanımızın başbakanımızın bakanlarımızınşehre geldiği zaman geçiş güzergahları nasıl 1 günde asfaltlama yapılıyor duvarlar boyaniyorsa bizlerde yollarımızı halk olarak temiz istiyoruz köstebek çukuru gibi değil şehir içi trafik berbat görevliler sadece park halindeki araçları foto çeksinceza göndersin başka bir işleri yok vatandaş size çalışıyor zaten
  • KeskinKeskin2 sa önce
    Bir adapazarlı olarak cok sevindim.
  • Alp Alp 2 sa önce
    Mert,vatanını savunan adam.Vali Coş
  • müslimmüslim6 sa önce
    15 temmuzun ilk saatlerinde kimlerin ne yaptığına baksınlar. yerel tv kanallarının yayınlarına baksınlar. kim güvenilir,kim güvenilmez ortaya çıkarsınlar. 15 temmuzda markete sıraya giren her kurumdan yöneticileri de kızağa alsınlar. yoksa aynı tas aynı hamam. siz zelil davrandığınız zaman vesayetin sözde izzetini arturıyorsunuz. zayıf insanlarda onlara tabi oluyorlar. çoban kimse koyunlar onların peşinden gider. vesselam.
  • Bahri CanBahri Can6 sa önce
    Bu valiyi türkiye cok iyi bilir. Birzamanlar Giden Treni,n arkasından Nasıl aval aval bakmıştı
  • Hülya Hülya 6 sa önce
    Kesinlikle görevine devam etmeliydi sakarya halkı olarak çok üzüldük
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