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Merkez faize temkinli

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz oranlarını arttırıp arttırmayacağı merak ediliyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:24
Merkez faize temkinli

Şu anda oranların yukarı veya aşağı çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten yatırım danışmanları, bunda ‘enflasyonun düşüş trendine gireceği’ tahminlerinin rol oynadığını dile getirdi.

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmeyeceğini kaydederek, “Çünkü Ocak ayı itibari ile enflasyon oranlarında düşüş bekleniyor” dedi. Nalbantlı, ayrıca şu aşamada faizleri yükseltmenin riskli bir karar olacağı; döviz kurunda dalgalanmaya yol açabileceği ikazında bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek de Merkez Bankası’nın faiz oranlarına dokunmayacağını kaydetti. Yülek, politika faizinin yüzde 8; geç likidite penceresinin yüzde 12,75’te tutulacağına işaret etti.

SÜREÇ TÜFE’YE BAĞLI

Piyasalarda enflasyonun düşüş eğilimine girmesi beklentisinin hâkim olduğunu aktaran Yülek, “Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aşağı yönlü oynama devam ederse Merkez Bankası’nın eli güçlenir. Böyle bir durumda faiz indirimi gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

FAİZ ARTIŞI ELZEM DEĞİL

Yatırım stratejisti Burçak Gezgin ise “Merkez Bankası faiz artırımı yapmayacak. Dolar’da Suriye operasyonu ile bir artış oldu. Bu dönemde kurumun faizlerle oynaması elzem bir durum değil” diye konuştu. İlk çeyrekte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımının yüzde 85 oranında fiyatlandığının altını çizen Gezgin, “Ne zaman bu oran yüzde 95’lere gelirse tehlikeyle karşılaşırız. O zaman Merkez Bankası faizlerde bir artışa gidebilir” ifadelerini kullandı.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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