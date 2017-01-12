"Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir''

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." diye konuştu.

"Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir''
Eklenme: 12 Ocak 2017, 17:08
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." diye konuştu. Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.

 
EtiketlerBaşbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekMerkez Bankası
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