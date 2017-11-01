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Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 8.7'den 9.8'e yükseltti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:20
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7'den yüzde 9.8'e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon raporunun sunumunda yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltildiğini söyledi.

Çetinkaya'nın verdiği bilgiye göre 2018 yılı için enflasyon tahimini de yüzde 6.4'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

2017 yılının enflasyon dinamikleri açısından zor bir dönem olduğunu belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,8 önceki yüzde 8,7 olarak belirlenmişti. 2017 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 9,3-10,3 aralığında, orta noktası yüzde 9.8 olacağını tahmin ediyoruz. 2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 5,5-8,5 aralığında, orta noktası yüzde 7.0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 11:20
  1. Merkez Bankası
  2. enflasyon tahmini
  3. Yıl sonu enflasyon tahmini

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