Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı' açıklamas

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

29 Aralık 2017 Cuma 21:06
Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı' açıklamas

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 21:06
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası
  3. kredi kartı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte 2017'nin en çok izlenen hayvan videoları
    1. İşte 2017'nin en çok izlenen hayvan..
    2. Bazen ayaklarını ıslatmaktan endişe..
    3. Ölümün geldiği anlar saniye saniye..
    4. Flaş 'İran' iddiası: ABD ve İsrail..
    5. Asla büyük bir TIR'a çok yaklaşma
    6. İşte Dünyanın en sıradışı trafik polisi
    7. Gece iniş yapan uçağın kokpit..
    8. 15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet..
    9. Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı'..
    10. Ormanda köpek sürüsü içinde kalan adam
    11. Silkeleme işine kendini fazla kaptıran..
    12. Kemoterapi gören hastalarına şarkı..
    13. Türkiye için bir ilk! Çanakkale'den..
    14. Türkmen liderin yavru köpeği tutuşu
    15. Türkiye resti çekti! Rumlar için..
    16. Terör devleti ABD'den Filistinlilere..
    17. AK Parti'den 'Gül' açıklaması: Bu..
    18. Asgari ücret belli oldu!
    19. Huzurlu bir aile için eşlere düşen..
    20. DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 29.12.2017
    BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!
    BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor