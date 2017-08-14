Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 9,46 oldu.

2017 yılı Ağustos ve Eylül ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,37 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,92 olarak gerçekleşti.