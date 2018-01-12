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Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması: Dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahmini açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 14:40
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması: Dolar...

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 oldu.

Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.

Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

2018 yıl sonu Döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:40
  1. Merkez Bankası
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